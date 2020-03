Diese Bilder dürften zahlreichen Fan-Herzen einen Stich verpassen! Seit den SAG-Awards im Januar werden die einstigen Eheleute Jennifer Aniston (51) und Brad Pitt (56) wieder miteinander in Verbindung gebracht. Der Grund: Das Ex-Paar wurde zusammen backstage ertappt. Obwohl die zwei jegliche Reuniongerüchte dementierten, hoffte ihre Community insgeheim auf ein Comeback. Dass dieser Zug offensichtlich längst abgefahren ist, machen neue Pics des Schauspielers deutlich: Brad verbrachte ein Date mit einer anderen Frau!

Brandeue Paparazzi-Aufnahmen, die TMZ vorliegen, halten den 56-Jährigen am Samstagabend während eines Thundercat-Konzerts in Wiltern in Los Angeles fest. Den Gig besuchte der "Fight Club"-Darsteller allerdings nicht alleine – an seiner Seite nahm eine Frau platz, die bereits zuvor mit dem Filmstar gesehen wurde: Schauspielerin Alia Shawkat, mit der sich Brad schon im November vergangenen Jahres getroffen hatte. Die "Arrested Development"-Bekanntheit und der Hollywood-Schnuckel saßen nebeneinander, lachten viel und verbrachten offenbar einen unterhaltsamen Abend zusammen.

Ob zwischen den beiden etwas läuft, ist allerdings unklar: Zwar hatte sich Brad letzten Winter darüber beschwert, dass ihm stets Affären angedichtet werden – die explizite Beziehung zu Alia hat er allerdings bis heute nicht dementiert. Auch seitens der 30-Jährigen fehlt noch immer ein klares Statement.

Getty Images Brad Pitt und Jennifer Aniston bei den SAG-Awards 2020

Getty Images Alia Shawkat, Schauspielerin

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler



