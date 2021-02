Offensichtlich gibt es einen neuen Mann an der Seite von Alia Shawkat (31) – und der heißt nicht Brad Pitt (57)! Im vergangenen Jahr wurde immer wieder spekuliert, dass die "Arrested Development"-Darstellerin und der Hollywood-Beau mehr als nur gute Freunde sein könnten. Die beiden verbrachten damals nämlich extrem viel Zeit miteinander – stritten die Gerüchte jedoch ab. Nun scheint aber ein anderer Mann das Herz der Schauspielerin erobert zu haben...

Paparazzi erwischten Alia am Samstagnachmittag bei einem Spaziergang in Los Angeles. Dort war sie allerdings nicht alleine unterwegs, sondern in Begleitung eines Unbekannten, der ihr offensichtlich sehr vertraut ist: Während ihres Ausflugs nahmen Alia und der mysteriöse Mann nämlich zwischenzeitlich ihre Schutzmasken ab – und knutschten ganz leidenschaftlich mitten auf der Straße!

Und auch Brad ist nach den Gerüchten um ihn und und die Brünette bereits mit einer anderen Dame gesichtet worden: Mit dem Model Nicole Poturalski. Die beiden hatten sogar zusammen Zeit auf dem Weingut des 57-Jährigen verbracht – sie sollen seit Oktober 2020 allerdings schon wieder getrennt sein.

Getty Images Alia Shawkat im Juli 2018

Getty Images Alia Shawkat, 2018

Getty Images Brad Pitt bei den "Oscars 2020"

