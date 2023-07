Kevin Spacey wurde vom Gericht für nicht schuldig erklärt!

Das Gericht hat ein Urteil gefällt! Seit einigen Wochen muss sich Kevin Spacey (64) nun schon vor Gericht in der Hauptstadt Großbritanniens verantworten. Mehrere Männer warfen dem House of Cards-Star sexuelle Nötigung und auch Körperverletzung vor. Unter anderem soll der Schauspieler einen schlafenden Mann sexuell missbraucht haben. Der Prozess hat nun ein Ende gefunden: Kevin wurde für nicht schuldig erklärt!

Wie The Sun berichtet, sei der Serienstar von den Geschworenen in fünf Anklagepunkten freigesprochen und für nicht schuldig erklärt worden. In vier davon ging es um sexuellen Missbrauch und in einem weiteren soll der 64-Jährige eine Person ohne ihre Zustimmung zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Einige dieser Fälle gehen sogar bis zu 22 Jahre zurück. Bei einem Schuldspruch hätte dem "Baby Driver"-Darsteller eine Haftstrafe drohen können.

In seiner Aussage vor Gericht hatte Kevin über die Auswirkungen der Vorwürfe gesprochen. "Es wurde schnell ein Urteil über mich gefällt", hatte er erklärt, wie The Guardian berichtete. Denn noch bevor er sich zu einer der Geschichten habe äußern können, sei er bereits seinen Job und sein Ansehen los gewesen. Der US-Amerikaner hatte hinzugefügt: "Ich habe in wenigen Tagen alles verloren."

