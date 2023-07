Nach David: Auch Elton John sagt im Kevin-Spacey-Prozess aus

Im Prozess von Kevin Spacey (63) wird ein weiterer prominenter Zeuge vor Gericht geladen. Aktuell muss sich der Schauspieler vor der Londoner Justiz verantworten: Wegen insgesamt zwölf angeblichen Fällen der sexuellen Nötigung wurde der "Baby Driver"-Star angeklagt. Im Rahmen des Prozesses wurde bereits der Filmemacher David Furnish (60) als Zeuge der Verteidigung geladen. Nun sagte auch sein Ehemann Elton John (76) vor Gericht aus!

Das berichtet jetzt unter anderem The Sun: Ebenso wie sein Gatte wurde der 76-Jährige per Video aus Monaco zugeschaltet – allerdings getrennt von David. Elton wurde während der Anhörung unter anderem zu Kevins Anwesenheit bei einem Wohltätigkeitsball befragt, den er in den 2000er-Jahren veranstaltet hatte.

Während des andauernden Prozesses gegen Kevin wurden bereits zahlreiche erschreckende Behauptungen erhoben: Dem Schauspieltalent wird unter anderem vorgeworfen, einen schlafenden Mann sexuell missbraucht zu haben. Kevin selbst behauptet weiterhin, dass die meisten Vorwürfe absolut erfunden wären und die mutmaßlichen Opfer lediglich an seinem Geld interessiert seien.

Getty Images Elton John und David Furnish im Mai 2021

Getty Images Elton John, März 2023

Getty Images Kevin Spacey, 2022

