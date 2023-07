So kommt die Show "Wettkampf in 4 Wänden" bei den Fans an

Die Fans haben eine klare Meinung! Gestern wurde zum ersten Mal Wettkampf in 4 Wänden ausgestrahlt. In der neuen Renovierungsshow kämpfen vier Teams um den Sieg, indem sie aus einer Baustelle Traumwohnungen zaubern. Das Besondere daran: Unter den Teilnehmern befinden sich bekannte Gesichter wie Peter Klein (56), Yvonne Woelke (41) und Sandra Janina (23). Doch was denkt das Publikum über die neue Sendung?

Auf Twitter zeichnet sich ein klares Meinungsbild über das Format ab: Nur wenige finden Gefallen an der Show. "Gute Dienstagabend-Unterhaltung. Freu mich auf nächste Woche. Dann gibt es wohl endlich Beef", schreibt ein User. Viele weitere Kommentare fallen dagegen nicht so positiv aus. "Die Show hätte echt Potenzial gehabt, hätte man Teilnehmer und eine Jury mit echten Fachkenntnissen genommen und auch auf die Ausführung geachtet, aber so ist es halt wieder nur 0815-Möchtegern-Promitrash", äußert ein Nutzer seine Meinung. In einem weiteren Tweet heißt es: "Hätte es cool gefunden, wenn die Teilnehmer 'Normalos' wären und keine famegeilen Influencer."

Doch wer weiß – vielleicht entwickelt sich "Wettkampf in 4 Wänden" noch zu einer beliebten Sendung bei den Zuschauern. So bringen ab nächster Woche Denise Hersing (27) und Lorik Bunjaku (26) frischen Wind herein. Sie dürfen nämlich in der Wohnung von Sandra und ihrer Mama Ines, die in der ersten Runde herausgeflogen sind, Hand anlegen!

Anzeige

RTL Yvonne Woelke und Peter Klein bei "Wettkampf in 4 Wänden"

Anzeige

RTL Yvonne Woelke und Peter Klein bei "Wettkampf in 4 Wänden"

Anzeige

Instagram / denise.hersing Denise Hersing und Lorik Bunjaku, Reality-TV-Darsteller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de