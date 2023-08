Überraschung: Bei "Wettkampf in 4 Wänden" fliegt keiner!

Alle dürfen bleiben. Bei Wettkampf in 4 Wänden müssen die Teilnehmer pro Folge einen Raum komplett neu renovieren. Dieser Challenge stellten sich Sandra Janina (23) und ihre Mama – doch sie hatten bereits die Koffer packen müssen. In der vergangenen Folge war das Abenteuer dann für die Handwerker Julian und David beendet. Mit dabei sind aktuell unter anderem noch Peter Klein (56) und Yvonne Woelke (41). Können sie auch dieses Mal überzeugen?

In der fünften Folge müssen die Kandidaten ein Kinderzimmer mit einem kreativen Faktor bauen. Peter und Yvonne haben so ihre Probleme – beispielsweise bei der Errichtung des Bettes. Doch auch bei ihren Kontrahenten läuft es nicht unbedingt besser. Die Teilnehmer Christian und dessen Frau bekommen sich beispielsweise mächtig in die Haare. Während der Entscheidung müssen die beiden Teams zittern. Juror Detlef Steves (54) findet vor allem für Peter und Yvonne harte Worte: "Ich fühle mich ein bisschen verarscht." Doch sie kommen mit einem blauen Auge davon. Letztlich heißt es Punktgleichstand –somit fliegt kein Team raus.

In der vergangenen Folge konnten Peter und Yvonne kaum die Finger voneinander lassen. Als die Schauspielerin auf einer Leiter stand, fasste der Mechaniker ihr ganz beherzt an den Allerwertesten. "Für mich ist das natürlich sehr schön, wenn ich ihr körperlich näher bin", schwärmte er.

RTL Die Kandidaten von "Wettkampf in 4 Wänden" Folge 2

