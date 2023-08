Peter Klein gesteht in Show: Sein Herz gehört Yvonne Woelke

Peter Klein (56) spricht Tacheles. Seit Januar hat sich das Leben des TV-Stars mächtig auf den Kopf gestellt, nachdem er hinter den Kulissen vom Dschungelcamp eine Affäre mit Yvonne Woelke (41) gehabt haben soll. Beide dementieren das immer wieder, doch der frisch von seiner Frau Iris (56) getrennte Peter gestand schon einmal, sich in die Schauspielerin verguckt zu haben. Jetzt bringt er seine Gefühle für Yvonne in der Show Wettkampf in 4 Wänden zum Ausdruck!

+++ Achtung, Spoiler! +++

In der neuen Folge der Renovierungsshow, die schon vorab auf RTL+ abrufbar ist, befinden sich Peter und Yvonne kurz vor dem Finale. In einer ruhigen Minute überreicht Peter seiner Kollegin ein Geschenk: ein silbernes Armband mit einem großen Herz. "Wer hätte gedacht, dass wir gemeinsam so weit kommen und dass wir zusammen im Finale stehen, ohne dass wir uns zerfleischt haben. [...] Deshalb dachte ich, ich gebe ihr mal eine Kleinigkeit, dass sie auch sieht, was sie mir bedeutet", erklärt Peter seine Hintergedanken zum Geschenk.

Glücklich gehen die beiden zu Bett – und kommen sich augenscheinlich auch näher! Peter kuschelt sich an Yvonne heran und zieht die Bettdecke über ihre Köpfe... Am nächsten Morgen führt der Mallorca-Auswanderer weiter aus: "Ich habe Yvonne mein Herz schon sehr lange geschenkt, ich mein, das ging ja auch reichlich durch die Presse und ich mache keinen Hehl daraus: Mein Herz gehört ihr." Yvonne hingegen zeigt sich zurückhaltender: "Wir gucken, was passiert..."

