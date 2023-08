"Wettkampf in 4 Wänden": Bewerteten Yvonne und Peter unfair?

Bei Wettkampf in 4 Wänden müssen die Teilnehmer pro Folge einen Raum komplett neu renovieren. In der vergangenen Folge mussten bereits die Handwerker Julian und David ihre Koffer packen. Auch Sandra Janina (23) stellte sich gemeinsam mit ihrer Mama der Herausforderung – musste jedoch bereits in der ersten Episode gehen. Nun kämpfen unter anderem noch Peter Klein (56) und Yvonne Woelke (41) um den Sieg und haben sich in der aktuellen Folge keine Freunde gemacht.

Dieses Mal mussten die Teams ein Kinderzimmer renovieren. Zuvor gab es noch eine Regeländerung: Die Duos mussten ihr Werk gegenseitig bewerten und Punkte vergeben. Peter und Yvonne schockten mit ihrer Punktevergabe dann ihre Gegner. "Ich habe hauptsächlich baulich bewertet!", kündigte der Realitystar bereits vorher an. Team Grün bekam magere fünf Punkte – so wenig vergab zuvor kein anderes Duo. Team Gelb erhielt sechs Punkte. "Ich persönlich fand die Farbwahl nicht so schön", begründete Peter die Entscheidung. "Katastrophale Wände und Decken", begann der gelernte Maler seine Bewertung für Team Rot und vergab lediglich drei Punkte. Durch diese vermeintlich strategische Bewertung konnten die beiden den Sieg in dieser Runde einfahren und bekamen damit einen Zusatzpunkt für das Finale.

Auch die Zuschauer waren entsetzt über Yvonne und Peters Bewertung. "Die anderen Team haben besser bewertet, die Punkte von Peter und Yvonne sind echt unfair", schrieb ein User auf Twitter. "Peter und Yvonne geben alles, damit man sie hasst" und "Pfui, Peter und Yvonne. Unsportlich und egoistisch hoch eine Million" stellten zwei Zuschauer enttäuscht fest.

RTL Sandra Janina und ihre Mama Ines bei "Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge"

RTL Die Kandidaten von "Wettkampf in 4 Wänden" Folge 2

RTL Yvonne Woelke und Peter Klein bei "Wettkampf in 4 Wänden"

