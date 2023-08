Woche zwei: Dieses "Wettkampf in 4 Wänden"-Paar fliegt raus!

Dieses Duo fällt mit seiner Leistung durch! In der neuen TV-Show Wettkampf in 4 Wänden geht es darum, einen Raum in einer Folge bestmöglich zu renovieren. Die Jury entscheidet, welches der vier Kandidaten-Duos diese Aufgabe am schlechtesten umgesetzt hat und das Format verlassen soll. In der vergangenen Woche mussten Sandra Janina (23) und ihre Mutter Ines die Baustelle räumen. Denise Hersing (27) und Lorik Bunjaku (26) rückten für sie nach. Doch konnten sie überzeugen? Ein Team ist jetzt raus!

In der aktuellen Folge des Bau-Wettbewerbs mussten die vier Kandidaten jeweils ein Wohnzimmer aufhübschen. Julian und Davids Veränderung kam bei Alexander Pieper, Detlef Steves (54) und Kristina Ströh am besten an. Die Freunde bekamen 26 Punkte und sicherten sich somit vor dem Rauswurf. Yvonne Woelke (41) und Peter Klein (56) ergatterten 23 Punkte – ebenso wie das Ehepaar Nadja und Marcel. Lorik und Denise eckten mit ihrer unstimmigen Einrichtung an. Das machte sich auch in der Bewertung bemerkbar. Die Bachelor in Paradise-Stars sicherten sich nur 13 Punkte und sind damit raus. Verstehen können sie das offenbar nicht: "Wir sind nicht berechtigt rausgeflogen meiner Meinung nach.

Denise und Lorik hatten anfangs große Zeitprobleme, die sie dann allerdings halbwegs in den Griff bekommen haben. Peter und Yvonne verzweifelten hingegen mit der Größe des Mobiliars. Der Maler und die Schauspielerin hatten Schwierigkeiten, das Sofa durch die Wohnzimmertür zu bekommen. Doch die Millimeterarbeit hat sich am Ende gelohnt. "Mir ist als erstes euer wunderschönes Sofa aufgefallen", schwärmte Kristina bei ihrer Bewertung.

