Testament enthüllt: Das war Sinéad O'Connors letzter Wunsch

Die irische Sängerin Sinéad O'Connor (✝56), die im Juli 2023 in ihrer Londoner Wohnung tot aufgefunden wurde, hinterließ in ihrem Testament detaillierte Anweisungen für ihre letzte Reise. Laut The Sun bestimmte Sinéad, dass sie in priesterlichen Gewändern aufgebahrt werden und ein hebräisches Bibelbuch sowie ihr eigenes Album "Theology" mit ins Grab nehmen wollte. Ihr Vermögen, das sich auf umgerechnet etwa 1,6 Millionen Euro belief, soll zwischen ihren Kindern aufgeteilt werden. Zudem überließ die Sängerin es ihren Kindern, über die Verstreuung ihrer Asche zu entscheiden.

Die genaue Todesursache der "Nothing Compares 2 U"-Interpretin wurde kürzlich ebenfalls bekannt: Eine Verschlechterung ihrer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung in Verbindung mit bronchialem Asthma führte zu ihrem Tod. Ein früherer Lebensgefährte Sinéads, Dermott Hayes, glaubt jedoch, dass Sinéad letztlich an einem "gebrochenen Herzen" gestorben sei – ein Resultat des Verlustes ihres 17-jährigen Sohnes Shane, der sich 2022 das Leben nahm. In ihren letzten Tagen schrieb Sinéad auf Social Media über ihren Schmerz: "Ein Kind zu verlieren, tut der Seele nicht gut." Sinéad hatte ihr Testament bereits 2013 erstellt, noch bevor sie zum Islam konvertierte. Auffällig ist, dass sie in ihrem Testament konkrete Pläne für ihre Besitztümer hatte: So sollte ihr jüngster Sohn ihre Gitarrensammlung erhalten, während ihr ältester Sohn besonders religiöse Gegenstände erben sollte.

Sinéad wurde nicht nur durch ihre Musik weltberühmt, sondern auch durch ihren Kampf gegen Missstände in der katholischen Kirche. Bereits 1999 wurde sie zur Priesterin einer nicht offiziellen Tridentinischen Kirche geweiht, trat später allerdings zum Islam über. Privat war ihr Leben wechselhaft: Sie war vierfache Mutter, hatte zahlreiche Ehen und Beziehungen und kämpfte mit psychischen Problemen. Ihr Testament spiegelt nicht zuletzt ihre Leidenschaft für Musik, Familie und Religion wider.

Getty Images Sinéad O'Connors Trauerzug

Getty Images Sinéad O'Connor, Sängerin

