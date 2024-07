Erster Todestag: Fans erinnern an Sinéad O'Connor (†56)!

Am 26. Juli 2023 verlor die Musikwelt einen ganz besonderen Star. Sinéad O'Connor starb im Alter von 56 Jahren in ihrer Wohnung in London. Zum traurigen Jubiläum werden die Fans der Sängerin in ihrer Wahlheimat in Irland erwartet. Auch auf X häufen sich die Huldigungen an die "Nothing Compares 2 U"-Interpretin. "Ich habe sie so sehr geliebt. Ich hatte immer das Gefühl, mit ihr verbunden zu sein, und ich wünschte, ich hätte sie einmal live spielen sehen", schreibt ein User. Eine Nutzerin weiß um die schwierigen Zeiten, die die Musikerin durchmachen musste und wünscht ihr: "Ich hoffe, sie hat den Frieden gefunden, den sie auf der Erde nie bekommen hat."

Neben den vielen Trauerbekundungen wird der Todestag der Irin von einer unliebsamen Aktion überschattet. Wie ein Foto, das Mirror vorliegt, zeigt, enthüllte das National Wax Museum in Dublin eine Wachsfigur der Verstorbenen. Allerdings finden viele Unterstützer von Sinéad (✝56), dass ihr Idol nicht allzu gut getroffen wurde. Auf dem Kurznachrichtendienst beschwert sich ein Fan: "Die Figur sieht ihr nicht einmal ähnlich, sondern wirkt eher wie eine Schaufensterpuppe!" Andere vergleichen das Kunstwerk mit Nosferatu, dem Roboter M3GAN oder dem Schauspieler Richard O'Brien.

Die Songschreiberin starb eines natürlichen Todes, allerdings glaubte ihr langjähriger Freund Gavin Friday, dass ihre weltweite Bekanntheit auch eine Rolle gespielt habe. "Sie wurde zu jung, zu berühmt", erklärte er im Gespräch mit The Guardian. Sinéad war bei ihrem Durchbruch gerade einmal 24 Jahre alt. Nur zwei Jahre später stellte sie sich öffentlich gegen die katholische Kirche und musste mit viel Kritik umgehen. Außerdem starb zwei Jahre vor ihrem Tod ihr 17-jähriger Sohn. Laut ihren Wegbegleitern habe sie sich danach immer mehr zurückgezogen.

Getty Images Sinéad O'Connor im August 2013

Getty Images Sinéad O'Connor, Sängerin

