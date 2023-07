Tupac Shakurs (†) Ring für eine Million Dollar versteigert!

Tupac Shakurs (✝25) Erbe ist heiß begehrt. Der Musiker hatte mit Songs wie "All Eyez on Me" und "Changes" die Rapszene geprägt. Seine Karriere hatte 1996 jedoch ein jähes Ende gefunden, als der Musiker in Las Vegas erschossen worden war. Auch nach seinem Tod gilt der gebürtige New Yorker weiterhin als einer der bedeutendsten Rapper aller Zeiten und lebt in seiner Musik weiter. Und auch andere Andenken machen ihn unvergesslich – unter anderem ein Ring, der jetzt für eine Million Dollar versteigert wurde!

Wie People berichtet, handelt es sich bei dem Schmuckstück um einen Ring, den Tupac selbst entworfen und 1996 bei den MTV Video Music Awards getragen hatte. Das Auktionshaus Sothebys gab nun bekannt, dass der Kronenring aus Gold, Rubinen und Diamanten für eine Million Dollar, umgerechnet etwa 905.000 Euro, unter den Hammer gekommen sei. Geschätzt wurde das Stück zuvor auf nur 300.000 Dollar – nach einem Bieterkrieg verdreifachte sich der Verkaufspreis jedoch.

Es sind nicht die ersten Schlagzeilen über Tupac, die in den vergangenen Tagen die Runde machten. Seit vergangener Woche gibt es neue Entwicklungen im Mordfall des Musikers – die Polizei hatte zuletzt ein Haus in Nevada durchsucht und dort mehrere Gegenstände beschlagnahmt. Weitere Details zu den Ermittlungen gibt es aber nicht.

Getty Images Ring von Tupac Shakur

Action Press / Peter Koberger 2Pac, Rapper

Action Press / Peter Koberger 2Pac

