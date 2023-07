30 Monate im Knast: Michael K. Williams' Dealer verurteilt

Es wurde ein Urteil gesprochen! Im September 2021 hatten tragische Neuigkeiten die Runde gemacht: Michael K. Williams (✝54) war leblos in seiner New Yorker Wohnung aufgefunden worden. In dem Zuhause des Schauspielers waren diverse Drogen wie Heroin und Kokain gefunden worden, weshalb davon ausgegangen war, dass eine Überdosis zu seinem Tod geführt haben könnte. Nun wurde ein Drogendealer verurteilt!

Carlos Macci, der damals Teil einer Drogenhandelsorganisation gewesen war, wurde für die tödliche Überdosis Fentanyl-Heron des "The Wire"-Stars verantwortlich gemacht. Der 71-Jährige wird für 30 Monate im Gefängnis bleiben. Sowohl Michaels Neffe als auch sein Freund David Simon forderten zuvor Nachsicht für den Drogendealer – nach den staatlichen Richtlinien hätte er bis zu 20 Jahre ins Gefängnis kommen können.

Erst im vergangenen Jahr wurden vier Verdächtige in dem Fall festgenommen, wie The Sun berichtete. Die Aufnahmen einiger Überwachungskameras zeigten die Männer in dem Moment, in dem sie Michael die tödlichen Drogen verkauft hatten. Mithilfe der Aufzeichnungen konnten diese festgenommen werden.

