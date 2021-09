Für Michael K. Williams (✝54) Angehörige bricht eine Welt zusammen. Am vergangenen Montag wurde der Schauspieler tot in seiner Wohnung aufgefunden. Die genaue Ursache seines frühen Ablebens wurde bislang nicht bekannt gegeben. Es wurde jedoch berichtet, dass die Polizei in seinem Zuhause im New Yorker Stadtteil Brooklyn Zubehör zum Drogenkonsum sichergestellt habe. Wenige Tage nach dem tragischen Vorfall meldete sich Michaels Neffe Arvance Williams nun zu Wort: Er sei zutiefst erschüttert vom Tod seines Onkels.

"Ich kann es immer noch nicht fassen", erzählte der gebürtige US-Amerikaner unter Tränen gegenüber New York Post. Sein Onkel, den er liebevoll Mike nannte, sei ein unfassbar lieber Mensch gewesen. Arvance selbst habe den 54-Jährigen am vergangenen Montag sogar noch gesehen. "Ich war nur kurz bei ihm. Ich hatte ihm bloß etwas Stoff gekauft, damit er zu den Emmys gehen kann", berichtete er und fügte an: "Und dann ist das passiert. [...] Ich kann es gar nicht glauben."

Damit bestätigte Michaels Neffe auch, dass er von der Drogensucht seines Onkels gewusst habe. Darüber gesprochen habe er mit dem "12 Years a Slave"-Darsteller allerdings nie, denn der habe seine Probleme stets alleine lösen wollen. "Er hatte seinen kleinen Dämonen und dagegen kämpfte er an. Aber Mike war der Typ Mensch, der hinfällt und wieder aufsteht", offenbarte Arvance.

Getty Images Michael K. Williams, Schauspieler

Getty Images Michael K. Williams im Dezember 2019 in Atlanta

Getty Images Michael K. Williams, Schauspieler

