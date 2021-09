Wird Michael K. Williams (✝54) noch zum Oscars-Preisträger? Am Sonntag wurden in Los Angeles die Emmy Awards verliehen. Unter den Nominierten war auch der "The Wire"-Star, der Anfang des Monats völlig überraschend verstorben ist. Dass er den Preis für den besten Nebendarsteller in einer Dramaserie nicht mit nach Hause nehmen durfte, hatte viele Fans verärgert. Seine Familie gibt die Hoffnung jedoch nicht auf: Posthum soll Michael nun wenigstens ein Academy Award verliehen werden.

Im Gespräch mit TMZ betonte Dominic Dupont, der Neffe des verstorbenen Filmstars, Hoffnung auf einen Oscar zu haben. Nach Michaels Tod stehen immerhin noch zwei Veröffentlichungen seiner Filme aus: Der Thriller "892" sowie das Drama "Surrounded". Zwar habe Dominic noch keines der Werke gesehen, aber trotzdem ist er zuversichtlich, dass sein Onkel damit die Chance auf einen der begehrten Goldjungen haben wird.

Obwohl er letztendlich zwar keine Trophäe entgegennehmen durfte, war Dominic bei den Emmys stellvertretend für Michael zugegen. Dort sei ihm jeder sehr warmherzig begegnet – insbesondere Billy Porter (52) und Jurnee Smollett (34). Die beiden Schauspieler hätte ihm und der gesamten Familie ihr Mitgefühl ausgesprochen.

Getty Images Michael K. Williams im Juni 2021

Getty Images Michael K. Williams bei der Winter Television Critics Association Press Tour, 2017

Getty Images Billy Porter bei einem Event im Juni 2021

