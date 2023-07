Frauke Ludowig zeigt erstmals ihre jüngste Tochter Nika (18)

Frauke Ludowig (59) ist stolze Mama! Die Moderatorin ist Mama von zwei Töchtern: Gemeinsam mit ihrem Mann Kai Roeffen bekam sie Nele und Nika. Die älteste tritt schon in die Fußstapfen ihrer berühmten Mama: Nele ist auch Moderatorin und studiert gerade Journalismus! Nun führt Frauke auch ihre zweite Tochter in die Medienwelt ein: Sie nimmt erstmals Nika mit auf ein Event und zeigt sie der Öffentlichkeit!

Auf einem Event in München strahlen die drei Frauen für die Pressefotos. Da Nika kürzlich volljährig wurde, möchte sie nun mal in die Welt ihrer Mama eintauchen: "Ich bin 18 geworden, habe gerade mein Abi gemacht. Jetzt will ich es mal ausprobieren und in die Medienszene reinschnuppern", erzählt sie Bild. Ob das aber auch ihr Karriereweg sein soll, wisse sie derzeit noch nicht: "Aber ich bin mir noch gar nicht sicher, ob ich letztlich in diese Richtung gehen will. Ich bin meiner Mama sehr dankbar, dass ich da selbst die Entscheidung treffen kann."

Frauke jedenfalls ist mächtig stolz auf ihre beiden mittlerweile erwachsenen Töchter. "Ich bin vom ersten Tag an stolz auf meine Töchter. Sie haben sich ganz selbstständig entwickelt. Wir sind einfach eine ganz tolle Familie", schwärmt die 59-Jährige im Interview.

Instagram / nika.roeffen Nika Roeffen, Tochter von Frauke Ludowig

Instagram / nika.roeffen Frauke Ludowig mit ihrer Tochter Nika

AEDT / SplashNews.com Frauke Ludowig mit Tochter Nele

