Nach Freispruch: Kevin Spacey meldet sich erstmals zu Wort

Kevin Spacey (64) zeigt Reue. Der House of Cards-Darsteller hatte sich in den vergangenen Wochen vor einem Londoner Gericht verantworten müssen. Der Grund: Er soll mehrere Männer sexuell genötigt und missbraucht haben. Heute wurde endlich ein Urteil gefällt – doch dieses fällt anders aus, als so mancher gedacht hätte, denn der Schauspieler wird für nicht schuldig erklärt. Kurz darauf gibt Kevin jetzt sogar ein erstes Statement ab.

Nachdem der Brite das Gerichtsgebäude verlässt, nimmt er sich kurz Zeit, um sich vor der Presse über das Urteil zu äußern. Wie unter anderem BBC berichtet, sei er den Geschworenen "unendlich dankbar", dass sie alle Beweise sorgfältig geprüft haben, um zu diesem Entschluss zu kommen. "Ich bin voller Demut über das heutige Ergebnis", gibt er zu und merkt an, dass er nach der heutigen Entscheidung erst einmal eine Menge zu verarbeiten habe.

Auch wenn alle Anklagepunkte gegen Kevin fallengelassen wurden, wird er es in Zukunft vermutlich nicht leicht haben. "Es wurde schnell ein Urteil über mich gefällt", sagte er im Gericht aus, wie The Guardian berichtete. Er habe durch dieses Verfahren und die Vorwürfe sein Ansehen und dadurch einige Jobs verloren.

Kevin Spacey vorm Gericht in London im Juli 2023

Kevin Spacey im Januar 2019

Kevin Spacey, Schauspieler

