Jamie Lee Curtis & Co.: Promis zollen Sinéad O'Connor Tribut

Die Promiwelt trauert um Sinéad O'Connor (56)! Mit ihrem Song "Nothing Compares 2 U" gelang der Sängerin vor über 30 Jahren der internationale Durchbruch. Seitdem war Sinéad nicht mehr aus der Musikbranche wegzudenken. Doch vor wenigen Stunden machten erschütternde Neuigkeiten die Runde: Sinéad ist im Alter von 56 Jahren verstorben. Die genauen Todesumstände sind bis dato nicht bekannt. Nun zollen Jamie Lee Curtis (64), Boy George (62) Sinéad Tribut.

Auf ihrem Instagram-Account findet die Schauspielerin liebevolle Worte für die irische Musikerin. "Ich liebte sie. Ihre Musik. Ihr Leben. Sie war ein Opfer von Kindesmissbrauchs und eine große Verfechterin der Veränderung von unfairen und ungerechten drakonischen Gesetzen, an deren Änderung sie in Irland beteiligt war", schreibt Jamie unter ein Bild, das Sinéad in jungen Jahren zeigt, und fügt außerdem hinzu: "Das ist so traurig. [...] Ruhe gut. Ruhe in Kraft. Ruhe in Frieden." Auch Boy George teilt seine Bestürzung über Sinéads Tod und schreibt unter einem Bild von ihr: "[Ich bin] am Boden zerstört. Ich liebe dich, Sinéad!"

Auch der MMA-Kämpfer Conor McGregor (35) trauert um Sinéad – die beiden verband eine besondere Beziehung, nachdem sie während Conors Ausscheidens bei UFC 189 in Las Vegas gesungen hatte. "Die Welt hat eine wunderschöne Stimme und eine noch schönere Person verloren. Ich fühle mich geehrt, sie gekannt zu haben", erklärt der Sportler gegenüber TMZ.

Jamie Lee Curtis und Sinéad O'Connor

Die Sängerin Sinéad O'Connor

Conor McGregor, MMA-Kämpfer

