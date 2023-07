Undankbar? "Beauty & The Nerd"-Alex meckert über Umstyling

Alex nimmt kein Blatt vor den Mund. Seit einigen Wochen steht die Pink-Nerdin erstmalig vor den Kameras. Gemeinsam mit dem Realitystar Chris Broy (34) buhlt sie bei Beauty & The Nerd um den Sieg der Show. In der vergangenen Woche bekam Alex beim großen Nerd-Umstyling einen neuen Look von Designer Thomas Rath (56) verpasst. Doch mit dem Ergebnis war die Ergotherapeutin ganz und gar nicht zufrieden! Jetzt findet Alex auch an ihrer neuen Garderobe keinen Gefallen.

"Die Schuhe werde ich nicht anziehen. Ich habe noch nie in meinem Leben so hässliche Schuhe gesehen", betont der Animé-Fan beim Betrachten der neuen Klamotten. Außerdem erklärt Alex: "Die Kleidung ist immer noch nicht so meins. Da ist so viel schwarz dabei und das mag ich nicht." Die Beauties Beverly und Natascha Beil können das Verhalten von Alex nicht nachvollziehen. Schlussendlich entscheidet sich die Nerdin für ein Satinkleid in ihrer Lieblingsfarbe pink.

Bereits in der vergangenen Folge hatte sich Alex lautstark über ihren neuen Look beschwert. Denn ihre rosafarbene Mähne musste einem dunkelblonden Bob weichen. Am Abend erschien Alex anschließend in einem schwarzen Kleid mit hohen Highheels vor ihren Show-Kollegen und erklärte: "Pink finde ich immer noch besser. Schwarz, da kann ich mich nicht mit identifizieren."

ProSieben/Benjamin Kis "Beauty & The Nerd"-Kandidatin Alex

ProSieben/Benjamin Kis Die "Beauty & The Nerd"-Kandidatin Alex

ProSieben "Beauty & The Nerd"-Alex und Thomas Rath

