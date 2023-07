Umstyling: "Beauty & The Nerd"-Alex gefällt neuer Look nicht

Sie muss sich vorerst von ihrer Lieblingsfarbe verabschieden! Bei Beauty & The Nerd stand in der vierten Folge einer der Höhepunkte der Staffel an: Das große Nerd-Umstyling mit Thomas Rath (56). Besonders Pink-Liebhaberin Alex hatte diesem Tag voller Vorfreude entgegenfiebert. Nun verpasste der Designer ihr von Kopf bis Fuß einen neuen Look – und das Ergebnis traf bei Alex nicht gerade auf Begeisterung!

Am Abend des großen Umstylings erschien eine dunkelblonde Alex in schwarzem Abendkleid und High Heels vor ihren Show-Kollegen. Allerdings war sie nicht gerade begeistert von dem Ergebnis ihrer Verwandlung. "Pink finde ich immer noch besser. Schwarz, da kann ich mich nicht mit identifizieren", gab sie ehrlich zu. Ihr alter Look habe der Essenerin besser gefallen – sie zog sofort die Konsequenz: "Zuhause werde ich wieder Pink tragen."

Auch bleibe Pink weiterhin ihre Lieblingsfarbe. "Das ändert sich nicht von heute auf morgen. Das hier ist schön, aber das ist nicht Alex", erklärte die Kandidatin weiter. Konkurrentin Beverly konnte Alex' Reaktion auf das Umstyling nicht nachvollziehen: "Das hier ist nicht nur ein Format, sondern auch ein Experiment für sich selbst und da hat sie vielleicht ein bisschen das Thema verfehlt."

ProSieben/Benjamin Kis Die "Beauty & The Nerd"-Kandidatin Alex

ProSieben "Beauty & The Nerd"-Alex und Thomas Rath

Instagram / aleelax Alex, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2023

