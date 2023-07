So litt Alexa Nikolas unter dem Mobbing am "Zoey 101"-Set!

Das müssen harte Zeiten gewesen sein! Die Schauspielerin Alexa Nikolas (31) hatte als Kind in der beliebten Nickelodeon-Show Zoey 101 mitgespielt. In der Vergangenheit sprach die junge Mutter bereits häufiger über ihre Negativerfahrungen vom damaligen Dreh und den Schattenseiten der Unterhaltungsbranche. Nun geht Alexa erneut ins Detail und verrät: So sehr musste sie unter dem Mobbing durch die Hauptdarstellerin Jamie Lynn Spears (32) leiden!

Wie sie im Podcast "H3" verrät, habe die Zoey-Darstellerin ein sehr giftiges Arbeitsumfeld geschaffen, weil sie sich an Alexas quirliger Natur gestört habe. Damit hatte sie irgendwann auch die anderen Darsteller beeinflusst: "Da sie mich nicht mochte, hatten alle anderen das Gefühl, dass sie sich auch so verhalten mussten." Schließlich war es sogar zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Mädchen und Jamie Lynns berühmter Schwester Britney Spears (41) gekommen, woraufhin Alexas Rolle aus dem Serienkosmos gestrichen wurde.

Erst vor Kurzem hatte Alexa mit Anschuldigungen gegen den Schauspieler Jonah Hill (39) von sich reden gemacht. Sie hatte diesem vorgeworfen, sie als Minderjährige auf einer Party gegen ihren Willen geküsst zu haben: "Er steckte seine Zunge direkt in meinen Mund. Ich erinnere mich nur daran, wie sie sich bewegte. Es war wirklich intensiv." Jonah selbst bestritt die Vorwürfe und bezeichnete sie als frei erfunden.

Getty Images Jamie Lynn Spears, Erin Sanders und Victoria Justice bei der "Zoey 102"-Party 2023

Instagram / matchthesource Alexa Nikolas im Februar 2022

Getty Images Der "Zoey 101"-Cast im April 2005

