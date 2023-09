Verlangte Joe Jonas als Teenie Nacktfotos von Alexa Nikolas?

Alexa Nikolas (31) erhebt erneut schwere Vorwürfe. Die Schauspielerin räumt derzeit mit ihrer Vergangenheit im Showbusiness auf. In diesem Zuge enthüllte sie nicht nur, dass am Set von Zoey 101 Mobbing vorgefallen sei – die Arbeit für Nikelodeon sei zudem von Missbrauch und sexuellen Übergriffen geprägt gewesen. Jetzt taucht ein neuer Name in Alexas Vorwürfen auf: Sie behauptet, Joe Jonas (34) habe als Teenie Nacktfotos von ihr verlangt!

In den vergangenen Tagen hatte die Scheidung des Jonas Brothers-Star für große Schlagzeilen gesorgt. Dass der Musiker dabei so gut wegkommt, stört Alexa offenbar – denn auf X postete sie ein heftiges Statement. "Ich habe Joe Jonas kennengelernt, als wir Teenager waren, und sagen wir einfach, er ist der Typ, der einen Purity-Ring trug, aber nach Nacktfotos fragte!", schrieb die zweifache Mutter.

Joe ist nicht der einzige Promi, dem Alexa entsprechende Vorwürfe macht. Die US-Amerikanerin hatte im Juli behauptet, von Jonah Hill (39) sexuell belästigt worden zu sein. Der Schauspieler habe sie gegen ihren Willen geküsst. Dieses Gerücht dementierte der "Superbad"-Darsteller jedoch und erklärte, sie seien frei erfunden.

Anzeige

Instagram / matchthesource Alexa Nikolas im Februar 2022

Anzeige

Getty Images Joe Jonas, Sänger

Anzeige

Getty Images Jonah Hill, US-amerikanischer Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de