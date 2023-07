"Luft raus": Baro ist nicht traurig über Bachelorette-Aus

Baro Baroevs (25) ist überhaupt nicht enttäuscht! Der Kölner wollte in der aktuellen Die Bachelorette-Staffel Jennifer Saros Herz erobern. In den vergangenen Wochen sorgte er in der Show allerdings vor allem durch sein aufbrausendes Verhalten für Aufsehen. Mit der Rosenverteilerin schien es nicht wirklich zu funken, weshalb er sogar selbst aussteigen wollte. Er entschied sich zwar dazu, zu bleiben, doch Jennifer schickte ihn nach Hause. Wie Baro Promiflash verrät, war er darüber auch nicht wirklich traurig!

"Ich war mit einfach unsicher, was Jenny betrifft. Sie ist eine sehr angenehme und tolle Frau. Jedoch ist der Funke nicht übergesprungen und deshalb bin ich auch gar nicht enttäuscht darüber, keine Rose bekommen zu haben", erzählt der 25-Jährige im Interview mit Promiflash. Wie Baro erklärt, würde er im Rückblick wohl auch nicht anders machen – auch nicht beim Gruppendate. "Ich glaube, beim Gruppendate hat sie auch schon gespürt, dass die Luft raus ist", gibt er zu.

Baro sei der Meinung, dass sein klärendes Gespräch mit Jenni ihre Entscheidung beeinflusst haben könnte. "Ich glaube, dass sie schon verstanden hat, was ich ihr durch die Blume sagen wollte. Deshalb war es auch für mich eine Erleichterung und ich bin überhaupt nicht traurig darüber", meint er.

