The-Eagles-Gründungsmitglied Randy Meisner ist verstoben!

Ein trauriger Tag in der Musikszene. Randy Meisner hatte seine ersten musikalischen Erfahrungen mit der kleinen Lokalband The Dynamics sammeln können. Nach einigen weiteren neu gegründeten Rockgruppen schloss er sich mit Don Henley, Glenn Frey (✝67) und Bernie Leadon zusammen und gründete The Eagles. 1977 entschied er sich dann dazu, die Band zu verlassen. Nun ist Randy im Alter von 77 Jahren verstorben.

Wie People berichtet, starb der Bassist an den Folgen einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung. In einem kurzen Statement seiner ehemaligen Band heißt es: "Randy war ein integraler Bestandteil der Eagles und maßgeblich am frühen Erfolg der Band beteiligt." Besonders mit einem Song, den er geschrieben hatte, begeisterte er nicht nur das Publikum, sondern auch seine Kollegen. "Seine stimmliche Bandbreite war erstaunlich, wie man an seiner typischen Ballade 'Take It to the Limit' sehen kann", schreiben die Rocker.

Die Band verließ Randy aufgrund einer Auseinandersetzung mit dem Frontmann der Band Glenn. 1981 hatte er People in einem Interview erklärt: "Ich hätte mein Geld verdreifachen können, wenn ich geblieben wäre." Doch auch das Touren sei zu anstrengend gewesen. "Es ist ein verrücktes Leben, das man mit doppelter Geschwindigkeit lebt. Als es an den Punkt kam, an dem es um Vernunft oder Geld ging – ich hätte lieber die Vernunft", hatte er damals zugegeben.

