War klärendes Gespräch Grund für Kinans Bachelorette-Aus?

Hat das zu seinem Rauswurf geführt? Kinan Wahbeh war ein Kandidat bei der diesjährigen Staffel von Die Bachelorette. In der dritten Folge bekam er jedoch keine Rose von Jennifer Saro. Zuvor hatte der 26-Jährige in einem klärenden Gespräch zugegeben, dass er ihre Art der Kommunikation, dass sie ein Kind hat, nicht gut fand. Promiflash fragte bei ihm nach: Denkt Kinan, dass das zu seinem Bachelorette-Aus geführt hat?

"Ich glaube, es lag nicht am Gespräch an sich, sondern eher an meinem Beruf und ob ich ihre private Karriere unterstützen könnte", erklärt der gebürtige Syrer im Promiflash-Interview. Dass Jenni ihm vor allen anderen ganz nebenbei erzählt hat, dass sie ein Kind hat, fand er aber etwas unsensibel: "Ich fand es an dem Abend überhaupt nicht lustig, wie sie von dem Thema erzählt hat. Während ich dort stand, fingen plötzlich alle an zu lachen, obwohl ich die Situation überhaupt nicht lustig fand."

Insgesamt sei Kinan aber zufrieden, wie er zu "Die Bachelorette" gekommen ist: Beim ersten Treffen mit Jenni hat er ihr nämlich auf der Gitarre etwas vorgespielt. "Obwohl ich später kam, war mein Auftritt einfach der beste in allen Bachelorette-Staffeln. Jede Frau würde sich doch einen Mann wünschen, der so etwas macht", gibt er zu.

Die Bachelorette, RTL Jennifer Saro und Kinan in der dritten "Die Bachelorette"-Folge

RTL / Markus Hertrich Jennifer Saro, "Die Bachelorette" 2023

RTL Kinan, "Die Bachelorette"-Kandidat 2023

