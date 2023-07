Nachschub: Neuer Kandidat zieht in die "Bachelorette"-Villa!

Damit hatte sie nicht gerechnet! In der vergangenen Woche war die neue Bachelorette-Staffel an den Start gegangen. Nach der ersten Nacht der Rosen ist Jennifer Saro bereit, die erste Datewoche einzuläuten – dabei kann es die Rosenkavalierin kaum erwarten, sich in das Abenteuer mit den verbleibenden 16 Single-Männern zu stürzen. Die zweite Nacht der Datingshow hält nun eine unerwartete Überraschung für die Beauty bereit: Es gibt einen Neuzugang im Rosengame!

Während Jenny sich auf die zweite Nacht der Rosen vorbereitet, ahnt sie nicht, welche Überraschung der Abend für sie bereithält: Ein attraktiver Mann, der in der Villa ein romantisches Ständchen auf der Gitarre für sie singt. Auch Kinan kämpft ab sofort um das Herz der Bachelorette und um die letzte Rose. "Wenn ich da bin, ist das wie eine romantische Bombe", macht der gebürtige Syrer vor laufender Kamera klar.

Die schöne Brünette ist von dem Neuzugang jedenfalls sehr überrascht. "Ich hab' gedacht, da wären Männer, die schon da sind. Ich war ein bisschen verwirrt", gesteht sie. Dennoch kam das Ständchen bei der Single-Lady gut an: "Tatsächlich hat noch nie ein Mann für mich gesungen, ich find's ganz süß."

