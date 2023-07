Bronny James zum ersten Mal seit Herzstillstand gesehen!

Es geht ihm wohl gut! Am Dienstag hatten besorgniserregende Neuigkeiten zu Bronny James die Runde gemacht. Der Sohn des Basketballprofis LeBron James (38) hatte während seines Basketballtrainings einen Herzstillstand erlitten. Nachdem er auf der Intensivstation behandelt worden war, war er auf dem Weg der Besserung. Einige Tage später durfte er die Klinik auch schon wieder verlassen. Nun wurde Bronny zum ersten Mal seit seinem Krankenhausaufenthalt gesichtet!

Fotos, die Hollywood Life vorliegen, zeigen den 18-Jährigen an der Seite seines Vaters, während sie gemeinsam mit der restlichen Familie spazieren gingen. Dabei sah der Nachwuchssportler glücklich und munter aus. In einem weißen Hoodie und einer lockeren schwarzen Hose genossen Bronny und seine Familie ein Abendessen in einem Restaurant in Santa Monica.

Nach dem tragischen Zwischenfall mit seinem Sohn meldete sich LeBron selbst nach einigen Tagen auf Twitter. "Ich möchte mich bei den unzähligen Menschen bedanken, die meiner Familie Liebe und Gebete schicken. Wir spüren euch und ich bin so dankbar. Allen geht es gut", updatete er seine Follower. Ein ausführliches Statement wolle er geben, wenn alle so weit sind.

Getty Images Bronny James mit seinem Vater LeBron James, 2011

Instagram / bronny LeBron James' Sohn Bronny

Getty Images LeBron James (r.) und sein Sohn LeBron Jr. bei einem Baskeltballspiel

