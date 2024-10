LeBron James und Sohn Bronny erstmals gemeinsam auf dem Feld

LeBron James (39) und sein Sohn Bronny schreiben gemeinsam NBA-Geschichte. Vergangenen Sonntag war es endlich so weit: Vater und Sohn standen zum ersten Mal miteinander auf dem Basketballfeld. Zusammen spielten sie in der Preseason ein Match für die Los Angeles Lakers. Laut NBC News durfte Youngster Bronny allerdings erst im zweiten Viertel zu seinem Vater auf den Platz – so spielten die beiden nur knapp vier Minuten zusammen und mussten sich am Ende auch mit vier Punkten Unterschied gegen die Phoenix Suns geschlagen geben. Das Zusammenspiel war dennoch ein historischer Moment für die NBA, denn Vater und Sohn auf demselben Spielfeld, im selben Team – das gab es so noch nicht. "Es ist ziemlich cool für uns beide und vor allem für unsere Familie. Für einen Vater bedeutet das alles", schwärmte LeBron nach dem Spiel.

Nicht nur für die Fans war das ein wichtiger Moment, sondern auch für den 20-jährigen Bronny selbst. Frisch vom College gedraftet, zeigte er sich kurz vor seinem großen Augenblick im Interview mit People aber noch entspannt. "Ich habe mein ganzes Leben lang mit solchen Dingen zu tun gehabt. Es ist nichts Besonderes. Der Druck ist sicher stärker, aber ich kann das durchstehen", erklärte er offenbar wenig nervös. Es sei nie sein Hauptanliegen gewesen, einmal mit seinem Vater zusammenzuspielen. Bronny wolle lieber seinen eigenen Weg gehen.

Dennoch hinterlässt Papa LeBron sicherlich große Fußstapfen für seinen Junior. Immerhin gilt er als eine Art Legende in der NBA. Für den Basketball-Profi geht mit dem Draft seines Sohnes bei den Lakers tatsächlich ein kleiner Wunsch in Erfüllung – anders als Bronny habe er nämlich darauf gehofft, mit seinem Spross spielen zu dürfen. Von dem Magazin 2023 nach einem möglichen Rücktritt gefragt, erklärte der 39-Jährige: "Ich muss [erst] mit meinem Jungen auf dem Platz stehen, ich muss mit Bronny auf dem Platz stehen. Entweder im gleichen Trikot oder in einem Match gegen ihn."

Getty Images Bronny James beim Spiel der L.A. Lakers gegen die Minnesota Timberwolves

Getty Images LeBron James, Basketball-Star

