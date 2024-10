LeBron und Sohn Bronny James wegen Autounfall angeklagt

LeBron James (39) und sein Sohn Bronny sind in eine rechtliche Auseinandersetzung verwickelt. Die beiden Basketball-Stars wurden am Dienstag in Kalifornien wegen ihrer angeblichen Beteiligung an einem Autounfall verklagt – das berichtet TMZ. Die Klägerinnen April Almanza Lopez und Kiara Rae McGillen behaupten, dass LeBron und Bronny am 13. November 2022 in Littlerock, Kalifornien, in ihr Auto gefahren seien. Der Vorfall habe zu Verletzungen geführt, die weitere medizinische Behandlungen erfordern, und auch ihr Fahrzeug habe erheblichen Schaden erlitten und an Wert verloren. Die Klage fordert eine nicht spezifizierte Schadensersatzsumme.

Die Anklage wurde eingereicht, kurz bevor LeBron und Bronny zum ersten Mal in einem regulären Saisonspiel zusammen auf dem Feld standen. Bei dem Spiel, das in der Eröffnungswoche der NBA-Saison stattfand, besiegten die Lakers die Minnesota Timberwolves mit 110 zu 103. LeBron, offen berührt von diesem Meilenstein, teilte seine Emotionen nach dem Spiel auf Instagram. Über die Vorwürfe selbst haben weder LeBron noch Bronny bisher eine öffentliche Stellungnahme abgegeben, und auch die Anwälte der Kläger haben sich noch nicht zu Wort gemeldet.

LeBron gehört seit Jahren zu den führenden Persönlichkeiten in der Welt des Sports. Neben seinen sportlichen Erfolgen engagiert er sich auch als Unternehmer und wohltätiger Botschafter. Bronny eifert seinem Vater nach und gilt als vielversprechendes Basketballtalent, das bereits jetzt die Aufmerksamkeit der Basketballgemeinschaft auf sich zieht. Abseits des Basketballfelds pflegen LeBron und Bronny eine enge Vater-Sohn-Beziehung, die von gegenseitiger Unterstützung und Stolz geprägt ist. Dies zeigt sich nicht nur beim Sport, sondern auch in den sozialen Medien, wo LeBron stolz die Erfolge und Meilensteine seines Sohnes teilt.

Getty Images Bronny und LeBron James während eines Los-Angeles-Lakers-Spiels, Oktober 2024

Getty Images Bronny und LeBron James im Juli 2023

