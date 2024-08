Für Bronny James sind die Vergleiche mit Papa LeBron hart

Vor einiger Zeit fasste Bronny James den Entschluss, in die Fußstapfen seines Papas, der Basketballlegende LeBron James (39), zu treten und NBA-Profi zu werden. Der Weg zum Profi-Spieler ist für ihn jedoch alles andere als leicht. Vor allem die Vergleiche mit seinem Vater scheinen ihn sehr zu belasten. "Es ist hart. Es wird viel Kritik an mir geübt, aber ich muss damit klarkommen", gibt Bronny in einem Interview mit NBA Central zu. "Sie [meine Kritiker] wissen nicht, was ich durchgemacht habe. Aber ja, ich versuche einfach das Beste aus den Möglichkeiten zu machen, die sich mir bieten", ergänzt der 19-Jährige.

Im April 2024 wagte Bronny den Schritt von der College-Basketball-Liga in die Profiliga zu wechseln – eine Herzensentscheidung für ihn. "Ich will immer dort landen, wo ich am glücklichsten bin", erklärt er und fügt hinzu: "Meine Mutter hat mir immer gesagt, dass ich dorthin gehen soll, wo mein Herz mich haben will, und ich habe mein Glück in dem gefunden, was ich gerade tue, und ich glaube, dass ich dort sein will." Entgegen vieler Vermutungen sei es jedoch nicht schon immer Bronnys Traum gewesen, Basketballspieler zu werden. "Ich meine, ich habe andere Sportarten gespielt. Ich habe Fußball gespielt. [Ich] durfte nicht Football spielen. Meine Mutter hat das nicht erlaubt. Also ja, ich war schon immer ein sportlicher Typ, aber Basketball war einfach mein Ding", stellt er klar.

Anfang 2023 hatte Bronny einen großen Schock verkraften müssen. Während des Trainings erlitt er einen Herzstillstand und musste daraufhin in einem Krankenhaus behandelt werden. Im Rahmen zahlreicher Untersuchungen stellten die Ärzte fest, dass Bronny einen angeborenen Herzfehler hat. Dieser soll seiner Karriere jedoch nicht im Weg stehen.

Getty Images Bronny James, Basketballer

Getty Images Bronny James, 2024

