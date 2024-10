Pärchen-Outing: Der Sohn von LeBron James hat eine Freundin

Bronny James ist vergeben! Der Sohn von Basketball-Superstar LeBron James (39) und seine Freundin haben ihre Beziehung nun öffentlich gemacht. Dazu teilte die Liebste des Sportlers, Parker Whitfield, vor wenigen Tagen anlässlich des nationalen Partnertags ein gemeinsames Foto der beiden auf Instagram. Auf dem Bild sind die beiden Turteltauben in Disneyland zu sehen. "Partnertag. Ich liebe dich!", schwärmte Parker zu dem niedlichen Schnappschuss mit Bronny. Mit diesem süßen Post bestätigen sie also endlich ihre Liebe!

Ähnlich wie Bronny wuchs auch Parker mit prominenten Eltern auf: Ihr Vater, Dondré T. Whitfield, ist bekannt aus der Soap "All My Children", und ihre Mutter, Salli Richardson-Whitfield, erlangte Bekanntheit durch ihre Rolle in der Serie "Eureka". Die Beziehung zwischen Bronny und Parker sorgt deshalb für besonders großes Interesse, da ihre Familien im Rampenlicht stehen. Jedoch wirkt es so, als ob die beiden ihre Beziehung so privat wie möglich halten wollen. Details über ihre Partnerschaft sind derzeit nämlich nicht bekannt – beispielsweise wie lange Bronny und seine Auserwählte bereits ein Paar sind.

Erstmals zeigten sich Bronny und Parker zusammen im Sommer bei einem Basketballspiel während der Olympischen Sommerspiele in Paris. Kennen tun sich der Spieler der Los Angeles Lakers und seine Freundin bereits seit der Schulzeit. Beide besuchten die Sierra Canyon School in L.A. – eine Privatschule. Parker ist genau wie Bronny 19 Jahre alt. Momentan studiert sie am Spelman College, worüber ihre Eltern Dondré und Salli sehr stolz sein sollen.

Instagram / parker.whitfield Bronny James und seine Freundin Parker Whitfield im Disneyland, Oktober 2024

Getty Images Bronny und LeBron James

