Ashley Cole und Sharon Canu haben in Italien geheiratet!

Jetzt sind sie offiziell Mann und Frau! Ashley Cole (42) soll seine Liebste Sharon Canu 2014 kennengelernt haben. Seitdem sind die beiden unzertrennlich und sogar schon Eltern zweier Kinder. Im April war sich der ehemalige Kicker dann endlich sicher und machte seiner Partnerin einen Antrag. Nur wenige Monate später war es dann endlich so weit: Ashley und Sharon gaben sich das Jawort.

Am vergangenen Samstag machten der Ex-Fußballer und das Model ihre Liebe zueinander perfekt: Im Rahmen einer romantischen Zeremonie gingen sie in Italien den Bund der Ehe ein. Der Trauung wohnte selbstverständlich die Familie bei und auch die Freunde durften den großen Tag mit dem Paar feiern. Wie mehrere Instagram-Storys der Gäste zeigen, war nicht nur die Location am Meer atemberaubend, sondern auch die frisch Vermählten selbst: Sharon trug ein weißes Kleid im Meerjungfrauenschnitt, das bis zur Taille mit Spitze besetzt war. Ihr Mann wählte dagegen einen klassischen schwarzen Anzug.

Dass der einstige Fußballer und das Model in Italien heiraten, war bereits vor dem großen Tag durchgesickert. "Ashley und Sharon sind wahnsinnig verliebt und haben Monate damit verbracht, ihren besonderen Tag zu planen", hatte ein Insider The Sun verraten und ausgeplaudert, dass sie sich in Rom das Jawort geben werden. "Viele ihrer Familienmitglieder leben dort und es ist sehr romantisch – es wird ein ganz besonderer Tag werden. Sie haben viel Geld investiert, aber nur enge Freunde und die Familie eingeladen", hatte der Informant preisgegeben.

Instagram / patrickebert_20 Sharon Canu und Ashley Cole bei ihrer Hochzeit im Juli 2023

Instagram / sharoncanu Sharon Canu und Ashley Cole im März 2022

Getty Images Sharon Canu und Ashley Cole im November 2018 in West Hollywood

