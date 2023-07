Baby Nummer zwei: Charlotte Dawsons Sohn ist auf der Welt!

Süße Neuigkeiten aus Großbritannien! Charlotte Dawson (30) und ihr Verlobter Matt Sarsfield hatten im Februar verkündet, dass sich ihre Familie bald um ein weiteres Mitglied vergrößern wird. Ihr erster Sohn Noah bekommt ein kleines Geschwisterchen. Immer wieder gab die UK-Ex on the Beach-Teilnehmerin ihren Fans auf Social Media Updates zu ihrem Babybauch – und nun war es endlich so weit: Charlotte und Matts Baby ist auf der Welt!

"Leute, er ist da! Ich kann es nicht glauben", schreibt die Influencerin zu einem süßen Selfie mit dem Neugeborenen in ihrer Instagram-Story. Die Geburt ging wohl auch ziemlich schnell: Sie sei um 1:00 Uhr nachts in die Klinik gekommen und schon um 2:13 Uhr war der Kleine da. Auch ein erstes Foto von dem frischgebackenen Zweifachpapa und dem Säugling konnte sie ihren Fans nicht vorenthalten.

Die Geburt ihres Sohnes Noah hingegen war damals weniger entspannt, wie sie in einem Interview mit New Magazine erklärte. Aufgrund ihrer Schwangerschaftsdiabetes wurde die Geburt künstlich eingeleitet. Das lähmte jedoch eine Seite ihres Körpers, sodass sie nicht richtig pressen konnte. "Ich war in Tränen aufgelöst. [...] Die Schmerzen, die ich bei diesen Wehen aushalten musste, konnte ich nicht mehr ertragen", erinnerte sich die damals 28-Jährige zurück.

Instagram / charlottedawsy Matt Sarsfield mit seinem Baby

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson und ihr Sohn Noah im Juni 2023

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson, TV-Star

