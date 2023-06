Wie süß: Charlotte Dawson teilt Babybauch-Update mit Sohn

Wie die Mama, so der Sohn! Die UK-Ex on the Beach-Bekanntheit Charlotte Dawson (30) und ihr Verlobter gaben im Februar bekannt, dass ihre Familie bald größer wird: Ihr zweijähriger Sohn Noah bekommt bald ein Geschwisterchen. Der Kleine scheint sich auch schon total auf seinen Bruder zu freuen. Auf einem süßen Schnappschuss präsentiert Charlotte nun ihren kugelrunden Bauch – und ihr Sohnemann macht es ihr direkt nach!

Mit ihren rund 1,3 Millionen Instagram-Fans teilt die 30-Jährige nun ein Update ihrer Schwangerschaft. "31 knackige Wochen! Nur noch neun Wochen. Baby-Boy wir können es kaum erwarten, dich zu treffen", freut sie sich. Besonders putzig: Auf dem Spiegelselfie zeigt nicht nur Charlotte ihre Babykugel, sondern auch ihr Söhnchen, der sein Bäuchlein superstolz in die Kamera hält. "Noah kopiert mich, ich packe es nicht", freut sich die zweifache Mama in spe.

Die Influencerin kann es wohl kaum abwarten, ihren zweiten Sohn in den Armen zu halten. Erst vor wenigen Tagen postete die Influencerin einen lustigen Clip, auf dem sie nur in BH und Slip auf dem Balkon tanzt: "Ich werde diesen kleinen Jungen heraustanzen", scherzte Charlotte unter dem Video.

Anzeige

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson, Matthew Sarsfield und ihr Sohn Noah

Anzeige

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson, TV-Star

Anzeige

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de