Boris Beckers Verflossene Sandy und Lilly machen Urlaub!

Lilly Becker (47) und Sandy Meyer-Wölden (40) verbindet nicht nur ihre Freundschaft! Beide Frauen waren eine Zeit lang mit dem Tennisprofi Boris Becker (55) liiert. Mit der Blondine war der Sportler verlobt gewesen – das niederländische Model hatte er sogar geheiratet. Beide Beziehungen scheiterten zwar, doch daraus ergab sich offenbar eine tiefe Freundschaft zwischen den Ladys. Kürzlich wurden Lilly und Sandy sogar mit ihren Kids im gemeinsamen Urlaub gesehen.

Die Busenfreundinnen urlauben aktuell gemeinsam mit ihren Kindern in Sardinien. Das Duo verbringt den Tag gemeinsam am Strand und macht dabei einen total vertraut Eindruck. Sandy sonnt sich im roten Badeanzug und Lilly strahlt in einem weißen Bikini. Die beiden Frauen sitzen dicht nebeneinander auf einer Liege und scheinen miteinander zu quatschen.

In der Doku „The Rise and Fall of Boris Becker“ („Aufstieg und Fall des Boris Becker“), die ab dem 4. August in Deutschland zu sehen ist, packen die beiden über ihren Ex Boris aus. Dafür standen sie schon vor einiger Zeit gemeinsam vor der Kamera. Boris habe den Dreh und die Ausstrahlung unterbinden wollen.

Anzeige

MEGA Alessandra Meyer-Wölden und Lilly Becker, Models

Anzeige

MEGA Lilly Becker, Model

Anzeige

Getty Images Alessandra Meyer-Wölden und Boris Becker auf dem Oktoberfest 2008

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de