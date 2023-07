Gute Freunde: Lady Gaga teilt Statement zu Tony Bennetts Tod

Lady Gaga (37) trauert um ihren Freund Tony Bennett (96). Vor einigen Tagen war die traurige Nachricht publik geworden, dass der Musiker im Alter von 96 Jahren gestorben ist. Nicht nur seine Familie und Freunde, sondern auch zahlreiche Prominente wie Elton John (76) nahmen öffentlich Abschied und würdigten die Musiklegende. Lady Gaga, die jahrelang eng mit dem Künstler verbunden gewesen war und ihm zwei Hit-Alben zu verdanken hat, schwieg allerdings – bis jetzt.

Auf Instagram teilt die Sängerin ein Foto, auf dem sie und Tony sich liebevoll umarmen. "Ich werde meinen Freund für immer vermissen. Ich werde es vermissen, mit ihm zu singen, mit ihm Aufnahmen zu machen, mit ihm zu reden, zusammen auf der Bühne zu stehen", beginnt sie ihr rührendes Statement zum Tod ihres Wegbegleiters. Lady Gaga und Tony habe "eine magische Kraft" und die Liebe zur Musik verbunden: "Obwohl fünf Jahrzehnte zwischen uns lagen, war er mein Freund. Mein wirklich wahrer Freund."

Vor seinem Tod war Tony an Alzheimer erkrankt gewesen – eine Erfahrung, die auch für Lady Gaga schmerzhaft war: "Alles, was ich wollte, war, dass Tony sich daran erinnert, wie sehr ich ihn liebte und wie dankbar ich war, ihn in meinem Leben zu haben." Der Verstorbene habe seiner Freundin ganz besondere Momente geschenkt, wenn er trotz seines Gedächtnisverlusts mit ihr gesungen habe. "Ich werde diese Erfahrung nie vergessen. Ich werde Tony Bennett nie vergessen", trauert die Musikerin.

Instagram / ladygaga Lady Gaga und Tony Bennett, Musiker

Getty Images Tony Bennett und Lady Gaga, 2015

Getty Images Lady Gaga und Tony Bennett, 2015

