Malheur: Katie Price' Zahn fällt während Livestream raus

Katie Price (45)' Gebiss macht ihr mal wieder Probleme! Das ehemalige Boxenluder hatte sich schon mehrfach die Zähne ausbessern lassen. So hatte sie sich beispielsweise 2020 während eines Türkei-Urlaubs Veneers – hauchdünne Keramikschalen – auf ihre echten, abgeschliffenen Zähne kleben lassen. Diese brachen danach jedoch teilweise ab. Mit ihren neuen Zähnen scheint die Britin also echt Pech zu haben: In einem Livestream fiel Katie nun auch ein Zahn komplett raus!

Wie Mirror berichtet, passierte der Zahn-Fauxpas während die 45-Jährige live mit ihren Fans im Netz plauderte. Mitten im Gespräch löste sich eines ihrer seitlichen Veneers. Doch Katie war dies offenbar überhaupt nicht peinlich. Ganz cool nahm sie den Zahn, hielt ihn in die Kamera und streckte anschließend witzelnd ihre Zunge durch die Lücke. Ihre Follower waren wohl ziemlich schockiert. Ein User meinte sogar, dass er von dem ausgefallenen Zahn "Albträume bekommen würde".

Nun muss Katie mal wieder einen Termin beim Zahnarzt ausmachen. Aktuell erholt sich die Reality-TV-Bekanntheit aber noch von einigen anderen Beauty-Eingriffen, denn sie ließ sich kürzlich die Nase operieren, die Lippen liften sowie die Wangen auffüllen. Das setzt ihr auch ziemlich zu. "Im Moment sieht es so aus, als hätte ich zwei blaue Augen, weil meine Nase operiert wurde", erklärte sie in ihrem Podcast "The Katie Price Show".

Getty Images Katie Price im April 2023 in London

Instagram / katieprice Katie Price im Mai 2023

Instagram / katieprice Katie Price nach einem Schönheitseingriff

