Nach Beauty-OPs: Katie Prices Handy erkennt sie nicht mehr

Katie Price (45) ist nicht mehr wiederzuerkennen. In den vergangenen Jahren hatte sich das Erotikmodel immer wieder unters Messer gelegt, um an ihrem Äußeren zu feilen. Erst kürzlich präsentierte die TV-Bekanntheit stolz die Ergebnisse ihrer letzten Schönheitseingriffe im Netz. Neben einer Nasenkorrektur und einem Lippenlifting hatte sich Katie zudem einer Wangenauffüllung unterzogen. Nach den drastischen Beauty-OPs kann das Model die Gesichtserkennung auf ihrem Handy nicht mehr nutzen.

"Im Moment sieht es so aus, als hätte ich zwei blaue Augen, weil meine Nase operiert wurde", erklärt Katie in ihrem Podcast "The Katie Price Show". Außerdem sei ihre Nase noch immer ziemlich angeschwollen. "Das Witzige ist: Wenn ich auf meinem Handy meine Gesichtserkennung benutzen möchte, funktioniert es nicht. Ich muss immer wieder meinen Code eingeben", gibt die Brünette zu.

Außerdem offenbarte Katie, dass sie sich mehr Operationen unterzog, als sie ursprünglich geplant hatte. "Als ich in die Türkei ging, wollte nur die Lippen anheben lassen", erklärt der Star. Doch dann sei alles anders gekommen: "Die Narbe war schrecklich, also habe ich sie neu machen lassen."

Instagram / katieprice Katie Price nach einem Schönheitseingriff

Instagram / katieprice Katie Price

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Bekanntheit

