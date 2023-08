Anne Wünsche gibt zu: Sie hat die Lust an Instagram verloren

Wirft Anne Wünsche (31) etwa das Handtuch? Die Influencerin, bekannt durch Berlin - Tag & Nacht, ist schon seit vielen Jahren in den sozialen Medien aktiv – besonders auf Instagram. Dort hat sie über eine Million Abonnenten und lässt ihre Fans am Leben als Mama und ihrem Business-Alltag teilhaben. Ihre Follower lieben sie für ihre ehrliche Art, denn sie lässt ihren Gefühlen freien Lauf und steht zu ihren Emotionen. Jetzt öffnet sie sich wieder gegenüber ihren Fans: Anne ist die Freude an Instagram vergangen.

"Ich habe oft das Gefühl, Instagram nicht weitermachen zu wollen – aber aufhören will ich auch nicht", äußert sich die 31-Jährige in ihrer Instagram-Story. Obwohl die Ex-Freundin von Henning Merten (33) ihren Job total gerne mache, seien ihr "die Schattenseiten [zu] stark". Anne möchte ihren Content nun etwas verändern und neue Wege einschlagen. "Ich muss mir einfach nur den Druck herausnehmen und mir mehr Pausen gönnen", fährt sie weiter fort.

"Bitte vergesst nie: Social Media ist eine krasse Fake-Welt und sie tut nicht immer gut und kann viel kaputt machen", appelliert sie an ihre Community. "Ich bin Teil dieser Welt und habe oft die Schnauze voll", gibt die Schauspielerin zu. Die Wahlberlinerin versuche ab jetzt nicht für Instagram zu leben, sondern die Plattform als Teil ihres Lebens zu betrachten.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit braunen Haaren

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche am Muttertag 2023

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche bei der Eröffnung vom "Glitzer Café"

