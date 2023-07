"Geht nicht mehr": Anne Wünsche packt den Stress nicht mehr

Anne Wünsche (31) braucht Zeit für sich. Der Alltag der ehemaligen Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin ist vollgepackt: Sie ist nicht nur dreifache Mama und Cafébesitzerin, sondern führt noch weitere Unternehmen und bespielt ihren Instagram- sowie OnlyFans-Account für ihre Fans fleißig. Deswegen klagte die Influencerin bereits häufiger, nicht mehr alles unter einen Hut zu kriegen. Nun wird Anne der Stress aber endgültig zu viel!

"Mein Alltag besteht aus Kindern, Arbeiten, Haushalt und Funktionieren. Egal für was – ich muss funktionieren. Ich nehme mir keine Zeit für mich", gibt sie auf Instagram ehrlich zu. Das resultiere mittlerweile in Herzstolpern, mit dem Annes Körper sie zu einer Pause zwingen wolle: "Oftmals ignoriere ich es, weil keine Zeit für Pausen ist. Ich habe keine Zeit, um krank zu sein und bekomme noch mehr Druck." Doch damit solle nun definitiv Schluss sein. "So geht das nicht mehr. Es muss sich was ändern. Jetzt!", betont die 31-Jährige.

Den ersten kleinen Lösungsansatz für mehr Bewusstsein im Alltag hat Anne schon gefunden: Sie schreibt jetzt Tagebuch! "Ein Tagebuch, wo ich mir aufschreibe, wofür ich dankbar bin. Aufschreibe, was meine Ziele und Wünsche sind. Wer will ich wirklich sein, wenn ich niemand sein muss? Was will ich wirklich?", erzählt die YouTuberin.

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Kindern Sávio, Juna und Miley

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Laiendarstellerin

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche bei der Eröffnung vom "Glitzer Café"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de