Fotos gelöscht: Patricia Blanco hetzt im Netz gegen ihren Ex

Patricia Blanco (52) teilt mächtig gegen ihren Ex Andreas Ellermann aus. Rund vier Jahre lang gingen die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin und der Unternehmer gemeinsam durchs Leben. Vergangenes Jahr hatten sie sich sogar verlobt. Doch im Mai dann die traurige Nachricht: Der Reality-TV-Star ist wieder Single. Die anfangs einvernehmliche Trennung scheint sich nun zu einem Rosenkrieg zu entwickeln: Patricia hetzt jetzt im Netz gegen ihren Ex!

In einem inzwischen wieder gelöschten Instagram-Video, das Bild vorliegt, soll die 52-Jährige ziemlich scharf gegen ihren Ex-Verlobten geschossen haben. In dem Clip sei zu sehen, wie die Tochter von Roberto Blanco (86) auf der Terrasse ihrer einst gemeinsamen Villa zahlreiche Pärchenbilder zerreißt. "So etwas passiert mit Leuten, die unkorrekt und Schweine sind", soll sie dazu gesagt haben. Auch hat Patricia alle Fotos, auf denen sie gemeinsam zu sehen sind, auf Instagram gelöscht.

Andreas hat dafür kein Verständnis. "Völlig daneben und im Ton vergriffen. Ich werde die alten Bilder von uns nicht löschen. Auch wenn wir uns heute nicht mehr verstehen, gab es doch auch schöne Momente", äußert sich der Millionär gegenüber Bild. Trotz Patricias Aktion wolle er sie aber weiterhin, wie versprochen, finanziell unterstützen.

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco und Andreas Ellermann im Oktober 2021

Action Press / Public Address Patricia Blanco und ihr Verlobter Andreas Ellermann

Instagram / patriciablancoofficial Andreas Ellermann und Patricia Blanco

