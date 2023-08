Genervt von Deutschland: Anne Wünsche träumt vom Auswandern!

Anne Wünsche (31) hat genug von ihrem Heimatland! Für ihre Rolle bei Berlin – Tag & Nacht war die Laiendarstellerin einst von ihrer Geburtsstadt Cottbus nach Berlin gezogen und dort hängengeblieben. In der Hauptstadt der Bundesrepublik hat sie nicht nur ein Zuhause für sich und ihre drei Kinder gefunden, sondern auch ihr Business mitsamt eigenem Café aufgebaut. Doch Anne träumt von der Ferne...

Aktuell urlaubt sie mit ihrer Familie auf Menorca – und genießt die Zeit dort sichtlich! "Wirklich – ich will auswandern. Das Leben in Spanien ist so anders: Viel gechillter, freundlicher, die Leute sind happy und gelassen", schwärmt sie auf Instagram. Anne möchte schon lange eine eigene Wohnung auf der Nachbarinsel Mallorca und will die Suche nun wieder intensivieren: "Auswandern ist natürlich nicht so einfach beziehungsweise aktuell nicht machbar, aber der Wunsch, auf Mallorca eine Wohnung zu haben, wo man immer hingehen kann, ist definitiv noch größer geworden." Die Influencerin träumt davon, mit ihren Kindern freitags nach der Schule spontan übers Wochenende auf die Lieblingsinsel der Deutschen fliegen zu können.

Doch nicht nur das sonnige Wetter und der lässige Lifestyle in Spanien haben es Anne angetan – auch Flora und Kulinarik begeistern sie! "In Deutschland fehlen Palmen!", jammert der Webstar. Ebenso könne ihre Liebe für Meeresfrüchte aller Art und Tapas dort nicht gestillt werden.

