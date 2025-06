So hat Christian Wolf Romina bei der Geburt unterstützt

Romina Palm (26) und Christian Wolf haben kürzlich ihre gemeinsame Tochter auf der Welt willkommen geheißen – ein freudiges Ereignis, das das Paar kurz darauf auf YouTube in einem emotionalen Geburtsbericht teilte. Besonders hervorgehoben wurde dabei die Unterstützung, die Christian seiner Verlobten während der Geburt leistete. "Freu dich auf die nächste Wehe. Wir sind wieder ein Stück näher an unserer Tochter", soll er Romina während der schwierigsten Momente gesagt haben. Romina zeigte sich gerührt von seinem Einsatz: "Christian war die beste Stütze, die ich mir hätte vorstellen können. Von der ersten Sekunde an."

Die frischgebackene Mutter hatte im Vorfeld der Geburt allerdings Bedenken, wie präsent Christian tatsächlich sein würde. Sie scherzte, dass sie sich vorstellen konnte, dass er stattdessen entspannt zum Handy greifen oder einschlafen würde. Doch das Gegenteil war der Fall: Christian wich ihr nicht von der Seite, hielt ihre Hand und versuchte, Romina auch in den kleinen Dingen zu unterstützen. So organisierte er ihr beispielsweise extra Schokolade, die sie jedoch im entscheidenden Moment nicht mehr essen wollte. Seine ständige Nähe und sein aufmunternder Zuspruch sorgten dafür, dass sie die anstrengende Geburt besser meistern konnte.

Das frisch gebackene Elternpaar gibt seinen Fans und Followern schon seit längerer Zeit Einblicke in das gemeinsame Leben, sei es auf Social Media oder eben auf YouTube. Die Chemie der beiden scheint dabei immer wieder klar durchzuschimmern. Romina, die sich durch ihre Modelkarriere und ihre Social-Media-Präsenz einen Namen gemacht hat, und Christian, der auch als Unternehmer und Social-Media-Star bekannt ist, sprechen offen über ihre Liebesgeschichte und die Höhen und Tiefen ihres Alltags. Das Paar, das bisher eher für glamouröse Einblicke bekannt war, zeigt mit diesem Erlebnis nun eine noch persönlichere Seite.

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm im Krankenhaus

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm mit ihrem Baby, Mai 2025

