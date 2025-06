Geburt mit Schreckmoment: Romina Palm verrät intime Details

Romina Palm (26) und ihr Verlobter Christian Wolf haben vor Kurzem ihr erstes gemeinsames Kind willkommen geheißen. Die Geburt der kleinen Tochter namens Hazel fand unter besonderen Umständen statt, die das Model nun in einem emotionalen Geburtsbericht auf YouTube teilte. Obwohl Romina anfangs große Angst vor der Entbindung hatte, beschreibt sie das Ereignis rückblickend als das "schönste Erlebnis", das sie jemals erlebt hat. "Auch bei uns gab es ein paar Komplikationen, aber es war auch wunderschön", erzählte sie. Ihre Hoffnung: Mit ihrer Geschichte anderen werdenden Müttern Mut machen zu können.

Kaum im Kreißsaal, entschied sich Romina für ein Wasserbad – obwohl sie normalerweise kein Fan davon ist. Die Schmerzen und der Druck wurden jedoch so stark, dass sie eine Periduralanästhesie (PDA) verlangte. Zu diesem Zeitpunkt stellte die Hebamme fest, dass der Muttermund bereits weit geöffnet war, weshalb eine PDA nicht mehr nötig war. Besonderheiten gab es auch während des Geburtsverlaufs. Die Fruchtblase platzte ungewöhnlich spät mit einem lauten "Peng", wie sich Romina erinnerte. Kurz darauf folgten nur noch zehn Wehen, bis schließlich die Kleine geboren wurde. Für einen kurzen, dramatischen Moment war große Sorge im Raum, da das Baby blau angelaufen zur Welt kam und zunächst beatmet werden musste. Als schließlich der erlösende Schrei erklang, war die Erleichterung bei allen groß.

Für Romina war diese Erfahrung eine wahre Achterbahn der Gefühle. In ihrem Video ließ sie die Zuschauer an Freude, Angst und Erleichterung teilhaben. Sie beschrieb, wie besonders es war, dies gemeinsam mit Christian zu erleben, und hofft, mit ihrem Bericht anderen werdenden Müttern Mut machen zu können. "Ich hoffe, dass ich einigen werdenden Mamas die Angst nehmen kann", sagte die frischgebackene Mutter. Dass sie der Schmerz und die Herausforderungen an ihre Grenzen gebracht haben, hält das Model nicht geheim – dennoch überwiegt für sie das Glück über die Ankunft ihrer Tochter.

