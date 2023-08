"Mögliche Überdosis": Angus Clouds Mutter wählte den Notruf

Die Fans trauern um Angus Cloud (25). Gestern wurde die traurige Nachricht publik, dass der Schauspieler mit nur 25 Jahren verstorben ist. In einem Statement erklärte seine Familie, dass er unter mentalen Problemen gelitten hatte und besonders durch den Tod seines Vaters vor wenigen Tagen stark belastet gewesen war. Nun werden weitere Details bekannt: Angus wurde von seiner Mutter gefunden.

Wie Insider TMZ berichten, tätigte ausgerechnet Angus Mutter am vergangenen Montagmittag den Notruf für ihren Sohn, nachdem sie ihn leblos im Haus der Familie in Oakland aufgefunden hatte. Sie meldete, dass ihr Sohn keinen Puls habe und sprach von einer "möglichen Überdosis". Noch am Tatort wurde der Euphoria-Star schließlich von den herbeieilenden Rettungskräften für tot erklärt. Seine Todesursache wird nun weiter untersucht.

Angus war immer offen mit seinen psychischen Problemen umgegangen. "Wir hoffen, dass sein Tod anderen eine Mahnung sein kann, dass sie nicht allein sind und nicht im Stillen damit kämpfen sollten", schrieb die Familie. Sie tröste sich mit dem Gedanken, dass er nun wieder mit seinem geliebten Vater vereint sei.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Angus Cloud im August 2022

Sky Atlantic Angus Cloud in der Serie "Euphoria"

Getty Images Angus Cloud im September 2022



