Vor zwei Wochen: Angus Cloud gedachte seines toten Vaters

Er zollte ihm Tribut auf Social Media. Angus Cloud (✝25) war ein angesagter Schauspieler – sein Leben hielt aber mehrere Schicksalsschläge für ihn bereit. Der Euphoria-Star kämpfte lange gegen seine Drogensucht und machte einen Entzug – vergebens. Er soll wieder rückfällig geworden sein. Kürzlich starb sein Vater und er verkraftete diesen Verlust nur schwer, wie seine Familie mitteilte. Nun ist der Hollywoodstar selbst verstorben. Noch vor zwei Wochen gedachte Angus seinem Vater im Netz.

Via Instagram postete er am 14. Juli ein Bild von seinem Papa. Darauf trägt er einen roten Jogginganzug und lächelt zufrieden in die Kamera. Angus' schrieb dazu: "Ich vermisse dich, breh." Er teilte seine Trauer mit seinen Fans, die nun sein Ableben betrauern. "Und jetzt vermissen wir dich auch" und "Ruht beide in Frieden", heißt es in den Kommentaren.

Angus' Familie bestätigte seinen Tod in einem langen Statement gegenüber TMZ. "Schweren Herzens mussten wir uns heute von einem unglaublichen Menschen verabschieden. Als Künstler, Freund, Bruder und Sohn war Angus in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes für uns alle", lauteten ihre rührenden Worte.

Getty Images Angus Cloud im August 2022

Instagram / anguscloud Der Schauspieler Angus Cloud

Getty Images Angus Cloud

