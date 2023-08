Sydney Sweeney ehrt Angus Cloud mit rührenden Worten

Sydney Sweeney (25) trauerte mit einem rührenden Post um ihren "Euphoria"-Co-Star Angus Cloud (✝25). Der Schauspieler ist im Alter von 25 Jahren am 31. Juli verstorben. Er wurde vor allem für seine Rolle als Fezco international bekannt. Seine Fans können es noch immer kaum glauben und trauern um den Star. Auch seine Film-Kollegen sind total entsetzt und widmen ihm herzzerreißende Zeilen. Jetzt meldet sich Sydney Sweeney zu Wort und teilt ihre Anteilnahme im Netz.

"Angus, du warst eine offene Seele mit dem gütigsten Herzen, und du hast jeden Raum mit Lachen erfüllt", schrieb die Schauspielerin via Instagram unter mehrere Schnappschüsse der beiden. "Du wirst mehr vermisst werden, als du ahnst, aber ich bin so gesegnet, dich in diesem Leben gekannt zu haben, und ich bin sicher, dass jeder, der dich jemals kennengelernt hat, dasselbe fühlt", fuhr sie fort. Sydney wünscht sich, sie "hätten [sich] noch einmal umarmt".

"Worte sind nicht genug, um die unendliche Schönheit von Angus (Conor) zu beschreiben", nahm auch Zendaya Coleman (26) Abschied von ihrem einstigen Freund via Instagram. "Ich bin so dankbar, dass ich die Chance hatte, ihn in diesem Leben kennenzulernen, ihn einen Bruder zu nennen [...] oder sein ansteckendes, gackerndes Lachen zu hören", fuhr sie traurig fort.

