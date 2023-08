Zendaya nimmt rührend Abschied von ihrem Co-Star Angus Cloud

Sie nimmt Abschied von ihrem einstigen Freund und Co-Star. Erst vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass Schauspieler Angus Cloud (✝25) verstorben ist. Der Euphoria-Star blickt zwar auf eine kurze, jedoch bedeutende Karriere zurück. Als Fezco begeisterte er seine Fans weltweit. Dabei schien sein Einfluss weit über seine Erfolgsrolle hinauszureichen – wie mitunter die weitreichende Anteilnahme an seinem Tod zeigt. Auch Angus' einstige Schauspielkollegin Zendaya (26) findet rührende Worte für ihn.

"Worte sind nicht genug, um die unendliche Schönheit von Angus (Conor) zu beschreiben", schreibt die 26-Jährige zu einem Instagram-Beitrag, der ein Foto ihres verstorbenen Co-Stars zeigt. Die "Dune"-Darstellerin und Angus teilten eine enge Freundschaft – das untermauert Zendaya, indem sie den 25-Jährigen in ihrer Würdigung bei seinem Geburtsnamen Conor nennt. "Ich bin so dankbar, dass ich die Chance hatte, ihn in diesem Leben kennenzulernen, ihn einen Bruder zu nennen [...] oder sein ansteckendes, gackerndes Lachen zu hören", gibt sie sichtlich ergriffen zu verstehen.

Auch Sydney Sweeney (25) äußert sich zu dem Tod des Serienstars. "Das ist das Härteste, was ich je schreiben musste [...]. Ich bin so dankbar, dich in diesem Leben gekannt zu haben, und ich bin mir sicher, dass jeder, der dich jemals getroffen hat, genauso fühlt", schreibt sie und fügt dem zuletzt hinzu: "Ich wünschte, wir hätten uns noch einmal umarmen [...] können."

Getty Images Angus Cloud im August 2022

Getty Images Zendaya, Schauspielerin

Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin

