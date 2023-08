Datet Sylvie Meis' Ex Niclas etwa eine Pornodarstellerin?

Wer ist die Frau an seiner Seite? 2020 hatten sich Sylvie Meis (45) und Niclas Castello das Jawort gegeben. Doch ihre Liebe war offenbar nicht für die Ewigkeit bestimmt: Seit Februar dieses Jahres gehen die Moderatorin und der Künstler getrennte Wege. Sein Single-Leben scheint Niclas auch total zu genießen: In den vergangenen Wochen wurde er mehrmals mit verschiedenen Frauen gesichtet. Nun scheint Niclas schon wieder eine Neue am Start zu haben – und sie ist Pornodarstellerin!

Bild liegen aktuelle Fotos des 45-Jährigen vor, die ihn im Urlaub in St. Tropez zeigen. Dabei turtelt er ganz ungeniert mit einer jungen Beauty rum – auf einem der Schnappschüsse scheinen sie sich sogar zu küssen. Und wer ist die neue Frau an Niclas' Seite? Es soll sich bei der Dame um Janice Griffith handeln. Die 28-Jährige ist seit einiger Zeit im Erotikbereich tätig und ist auch in einigen Pornofilmen zu sehen. Bleibt abzuwarten, ob es nur ein Urlaubsflirt oder etwas Festes bei den beiden ist.

Janice Griffith ist nun die vierte Frau, mit der Niclas innerhalb weniger Wochen gesehen wurde. Erst vor wenigen Tagen hatte er mit einer Blondine im Meer geplanscht. Dabei hatte es sich laut einer Quelle des Blatts um eine Frau namens Jess gehandelt, die aber nur eine gute Freundin des Künstlers sein soll.

