Selten! Elle Fanning und ihr Gus händchenhaltend unterwegs

Vor einigen Monaten machten Elle Fanning (26) und Gus Wenner ihre Liebe zueinander offiziell. Seither zeigten sich die Schauspielerin und der Unternehmer jedoch nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit. Doch nun machen sie eine Ausnahme! Wie die Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, spazierten Elle und Gus vor wenigen Tagen händchenhaltend durch die Straßen Manhattans – und kamen dabei aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus. Auch in Sachen Mode konnten sich die frisch Verliebten sehen lassen: Die "Maleficent"-Darstellerin strahlte in einem weißen Kleid, das sie mit einem hellbraunen Trenchcoat kombinierte, während Gus in einer grauen Jeans und einem schlichten Pullover einen lässigen Auftritt hinlegte.

Anfang des Jahres machten die Beauty und der CEO des Rolling-Stone-Magazins ihre Liebe mit einem gemeinsamen Auftritt auf dem Red Carpet offiziell: So besuchten Elle und Gus die Verleihung der Golden Globes – das zeigten die Schnappschüsse, die unter anderem Just Jared vorlagen. Der Filmstar posierte in einem champagnerfarbenen, bodenlangen Ballkleid. Gus hingegen machte in einem klassischen Smoking eine gute Figur neben seiner Freundin.

Im November vergangenen Jahres waren die beiden erstmals in Verbindung gebracht worden. Page Six lagen damals Bilder vor, die Elle und Gus gemeinsam in New York zeigten: So trafen sie sich mit Lorde (27), Annabelle Dexter Jones und Gus' Bruder Theo Wenner in einem Edelrestaurant zum Abendessen. Nach dem gemeinsamen Dinner genossen sie den restlichen Abend zu zweit und strahlten bei einem romantischen Spaziergang um die Wette. Zuvor war die 26-Jährige mehrere Jahre mit ihrem Schauspielkollegen Max Minghella (38) zusammen.

Getty Images Elle Fanning, Schauspielerin

Getty Images Max Minghella und Elle Fanning im Dezember 2022

